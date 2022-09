Médicos defendem alargamento do prazo para abortar em casos de malformação

O coração de Salvador quase parou às 32 semanas de gestação. Era suposto que estivesse quase a nascer, mas em vez disso uma parte dele morreu no útero da mãe. “Foi uma hemorragia. Era como se tivesse sido um adulto a ter um AVC. O coração batia, porém mais de metade do cérebro deixou de funcionar”, explica Mónica, a mãe. O diagnóstico apanhou-a a ela e ao marido de surpresa.

A gravidez foi inesperada, mas desejada. Começou a ser acompanhada mais tarde do que o normal e teve alguns sobressaltos, mas nada que fizesse prever aquele desfecho. Perante o futuro de uma vida vegetativa, o casal quis fazer um aborto. E — como manda a lei nos casos em que o aborto é feito por questões médicas — pediu autorização à Comissão Técnica de Certificação do hospital onde a mãe era seguida para terminar a gestação. Para Mónica, aquele era um bebé com uma vida inviável. “O que é a vida? Basta bater o coração?"

