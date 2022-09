Incêndio em Alijó em zona de mato sem acessos

Um incêndio numa zona de mato em Alijó, Vila Real, que mobiliza 140 operacionais é principal ocorrência registada na página da Proteção Civil que lida com cinco incêndios rurais ativos.

A dificuldade de acessos e o vento forte são as principais adversidades com que lutam os bombeiros no combate a este fogo de Alijó.

O comandante operacional distrital de Vila Real, Álvaro Ribeiro citado pela Lusa nota que o incêndio iniciou-se com "uma intensidade muito grande" numa zona de "forte declive", com "acessos inexistentes".

O alerta foi dado pouco depois das 18 horas e está a consumir apenas mato, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

As 22 horas de sábado o fogo mantinha três frentes ativas, com o vento e a falta de acessos a dificultarem o combate do fogo, segundo Álvaro Ribeiro, que não adiantou mais informações. Nessa altura, o incêndio mobilizava mobilizava 143 operacionais e 44 viaturas.

Sete meios aéreos estiveram no combate ao incêndio mas foram desativados ao cair da noite.

A página da Proteção Civil dá conta de 18 incêndios em fase de rescaldo e um outro em resolução. Os cinco que permanecem ativos, todos eles em mato, são nos distritos de Vila Real, Braga e Viana do Castelo, envolvendo 220 operacionais e 62 viaturas.