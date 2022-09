Professora condenada a 19 anos de prisão por matar marido em Abrantes

O Tribunal de Santarém condenou hoje a 19 anos de prisão uma professora acusada de ter matado o marido, também professor, no verão de 2018, em Abrantes.

Na leitura do acórdão, que decorreu hoje de manhã, o coletivo de juízes deu como provado o crime de homicídio qualificado, mas não conseguiu apurar o motivo do crime.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), a mulher, de 43 anos, agrediu o marido na noite de 16 de agosto de 2018, em casa, primeiro com um martelo e depois com uma faca, desferindo pelo menos sete pancadas e 79 golpes, que lhe provocaram múltiplas lesões e levaram à sua morte.