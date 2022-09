E quando os apoios terminam, como é a vida dos refugiados acolhidos em Portugal ?

Em outubro de 2015, pouco depois de ter desembarcado com o pai e com um dos irmãos na Grécia, o sírio Omar Hazzaa, hoje com 24 anos, só tinha uma certeza: “Não sabia para que país queria ir, só sabia que não queria ir para a Alemanha”, afirma. “Sempre tive lá família e, talvez pelos relatos do frio, criei uma imagem negativa do país.” Portugal, Espanha ou França eram os destinos de preferência. No início de 2016, os Hazzaa receberam a notícia de que Portugal aceitara acolhê-los. “Naquela altura, trocava umas mensagens com uma rapariga brasileira. Era a minha namorada virtual. E ensinou-me umas palavras, como ‘oi’, ‘simpática’ ou ‘obrigado’. E, não sendo adepto de futebol, isso era tudo o que conhecia de Portugal.”

Em fevereiro de 2016, os três sírios aterraram em Lisboa e foram levados para Guimarães. Mas a experiência não seria duradoura. Cinco meses mais tarde, os Hazzaa apanharam um autocarro para Hamburgo — onde Omar sempre se recusara viver —, engrossando a lista dos quase 800 refugiados e requerentes de asilo que deixaram Portugal durante o programa de recolocação, cerca de metade da população acolhida. Mais de metade deles terá rumado à Alemanha: só em 2018, o Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) — a entidade responsável pelo controlo da entrada de refugiados na Alemanha, tutelada pelo Ministério do Interior — declarou ter identificado no país 477 indivíduos com procedimento de asilo inicia­do em Portugal. Desses, 185 terão regressado efetivamente ao nosso país ao abrigo de deportações previstas na regulação de Dublin ou, no vernáculo adotado pelas entidades portuguesas, foram alvo de retomas a cargo. Algo que Omar tenta evitar que lhe aconteça.