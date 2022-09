Refinaria de Leça. “Hoje ninguém sai daqui para lado nenhum”

E ao terceiro dia de greve, o ambiente na refinaria da Galp de Leça da Palmeira (Matosinhos) tornou-se mais tenso e exaltado. Perto de cem motoristas estão concentrados em frente à unidade e cresce o número dos que se recusam cumprir os serviços mínimos.

Os camiões chegam para abastecer em coluna de seis ou oito sob forte escolta policial e sob apupos e ofensas, como "palhaço, cobarde ou vendido" ou insultos impublicáveis. Segundos os grevistas, durante a manhã mais de 40 camiões terão sido abastecidos, um número inferior ao dos dias anteriores.

Com uma pistola encostada à cabeça

Por exemplo, Virgílio Oliveira, da Transportes Nogueira (TN), teve na segunda-feira dois minutos de fama televisiva ao parar o camião que conduzia junto ao piquete de greve e dialogar com os colegas.

Esta quarta-feira, está na concentração e garante que não aceita mais serviços. Na segunda-feira fez oito horas, de acordo com a escala patronal. Mas, acabou. Agora, só com requisição civil. "Nós queremos uma solução, um acordo entre as duas partes. Mas temos de ser respeitados e tratados com dignidade", diz Virgílio.

Ao lado, ao outro motorista declara ao Expresso. "Hoje não saio daqui para lado nenhum. Isto é uma pouca vergonha, somos tratados como criminosos", desabafa o motorista que prefere o anonimato. "Ninguém desiste, ninguém recua", acrescenta.

Um outro acrescenta. "Só pela ameaça é que as empresas convencem os motoristas. é como encostar uma pistola à nossa cabeça", diz o motorista, contrapondo ao argumento da ANTRAM de que não negoceia com uma espada sobre a cabeça.

No seu caso, segunda -feira e ontem aceitara escala da empresa (na refinaria de Leça imperam a TN, Paulo Duarte e TGA) e fizera 11 horas de condução. Abastecer por três vezes e o ponto mais longe a que se deslocou foi Mirandela. A generalidade dos motoristas prefere que as duas partes "voltem a sentar-se à mesa" e apelam a um acordo "justo e digno". Mas, se tal não acontecer "estaremos cá o tempo que for preciso". A união "é muito forte". "É preciso ter em atenção que os patrões querem negociar para depois espetar a faca nas nossas costas", adverte João Ferreira.

Febras no churrasco

A luta aquece a alma e uma churrascada organizada pelo famalicense José Rocha que matou o porco e forneceu as febras alimenta o corpo dos motoristas concentrados. "As pessoas têm de se alimentar, certo?. Em vez de ir ao café, "matam a fome aqui", justifica José Rocha.

Mas, não é por causa do churrasco que os motoristas não arredam pé. "Estamos aqui para ficar, só com a requisição civil voltaremos ao trabalho", justifica.

Mas, os que motoristas mais desejam é que alguém "mate o borrego" em que se transformou este conflito laboral. Um dos seus dilemas é que nem sabem quando as empresas os requisitam se "estão em débito normal ou numa escala de serviços mínimos".

"Não nos podemos acobardar, temos de manter firmeza e coragem sob pressão", diz Fernando Gomes. No primeiro dia de greve, Fernando esteve firma na concentração em frente da refinaria, mas de tarde acatou uma escala de serviço. Mas, a partir de hoje "nem mais uma carga" movimentará.

Piquete sensibiliza e desobediência sobe

José Rego, com uma carreira de 32 anos e um dos coordenadores do piquete e greve, explica ao Expresso que a "recusa aos serviços mínimos subiu" porque os motoristas "verificaram que estão a ser enganados" com as escalas. "Sensibilizamos os motoristas para não acatarem as ordens dos patrões e a estacionarem os camiões nos parques das empresas", diz José Rego. O resultado é que a concentração engrossou e a desobediência aumentou.

A onda de indignação subiu ao saberem que o governo se prepara para atuar judicialmente contra colegas do sul que desobedeceram aos serviços mínimos. ANTRAM e governo extremam posições e os grevistas esticam a corda, á espera que a requisição civil entre em cena, como sucedeu na região sul.

Entre duas sandes de carne, José Rego, diz ao Expresso que não receia que a "crescente indignação possa evoluir para a violência". Este pessoal "é gente pacífica" e o dispositivo policial (quatro carrinhas e mais de 20 polícias) e´suficientemente dissuasor. "Violência e pressão é que governo e ANTRAM fazem sobre nós", acrescenta o sindicalista.

ACT esclarece

Nos dois primeiros dias de greve, os motoristas que trabalhavam contrariados e estavam solidários com os grevistas, exibiam um dístico no para-brisas que refletia a sua posição. "Estou em greve, mas sou obrigado a trabalhar". Hoje, tal não acontece.

Os camiões que acedem à refinaria só exibem a cartolina dos serviços mínimos. Uma farsa, segundo os grevistas. José Rego diz que a TN, de Famalicão, "até reforçou a frota com camiões e outras empresas" e há motoristas a conduzir "sem o tempo necessário de formação". Além disso, "no meio da coluna metem camiões para carregar asfalto ou nafta, à boleia dos serviços mínimos".

Uma brigada da ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho segue desde a segunda-feira as operações na refinaria. "Recolhem informações sobre cada motorista, qual a sua especialidade. É um processo de controlo, à margem dos serviços mínimos", conta Virgílio Oliveira, que fora escrutinada na segunda-feira.

A metodologia das escalas é uma fonte de dúvidas para os motoristas. Os sindicatos dizem que não foram consultados, nem poderiam indicar os motoristas sem conhecer as escalas elaboradas pelas empresas. Esta quarta-feira, a equipa de duas técnicas da ACT esclarecia dúvidas e confraternizava, separada pelas grades, em modo de sessão de esclarecimento com pequenos grupos de motoristas. "No fundo, elas incentivam-nos a aceitar as escalas e a cumprir os serviços decretadas pela empresa. Mas, já basta de afronta", reage um do dos motoristas. Em termos de organização de serviços mínimos, na sexta-feira, dia 16, abre-se um novo ciclo.