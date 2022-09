De Chaves para o Azerbaijão. Kevin Pucci bisa a medalha de prata nas Olimpíadas Internacionais de Informática

Kevin Pucci anda na alta roda das competições internacionais de informática e matemática desde os 15 anos, após somar vitórias em concursos nacionais nos três anos anteriores. Em junho, no Reino Unido, conquistou a prata na Olimpíadas da Matemática, medalha que ganhou agora, pelo segundo ano consecutivo, nas Olimpíadas de Informática, que decorreram de 4 a 10 de agosto, em Baku, no Azerbaijão. “A diferença é que há um ano os pontos que fiz eram mais próximos do bronze, agora estive perto do ouro. E até podia ter corrido melhor, se não me tivessem trocado o rato de testes do computador”, conta Kevin, nascido e criado em Chaves, filho único, descendente de italianos radicados no Brasil.

Reservado em relação à família e ao curso a que se candidatou no Ensino Superior, revela apenas que concorreu à Universidade do Porto, sem temor de não entrar na sua primeira opção, escudado numa média final de 19,6 valores de frequência do 12ª ano, na área de Ciências e Tecnologia.

O até agora aluno do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins partiu para as suas últimas olimpíadas - competição destinada a sub-18 - menor e voltou maior de idade, mas o salto para a emancipação legal é encarado “como algo de especial”. Certinho, há anos que treina oito horas por dia, sentado ao computador, executando exercícios cada vez mais complexos de informática e matemática, ao ponto de os pais, ele médico dentista e a mãe psicóloga, recearem que chegue “ao ponto da exaustão”.

Kevin rebate o medo dos pais, sossegando-os que “descansa bastante”, por saber que sem umas boas horas de sono “não há concentração”, capacidade “fundamental” para quem tem de resolver e otimizar soluções em cinco horas consecutivas de três problemas diários, de natureza algorítmica, ao longo de três dias. Neste tipo de provas, o segredo, segundo Kevin, está em saber lidar com a pressão, em manter o sangue frio e “não ter medo de atacar os problemas”. “O medo é irracional. Se nada se fizer com receio de arriscar, é garantido que se faz zero pontos”, refere.

No princípio foi o xadrez

A aptidão para a informática, diz que a herdou do pai, a queda para a matemática da mãe. A concentração começou a treiná-la aos sete anos, quando a mãe comprou um livro de xadrez e começou a jogar com ele. Estreou-se em concursos no Jogo do 24, a que se seguiram competições regionais e nacionais. Sempre gostou mais de desportos individuais do que coletivos, fez natação, deu uns toques de futebol com os amigos, a guarda-redes ou defesa - “não era muito dotado”, confessa - e pratica capoeira de vez em quando, que os tempos livres não abundam. Quando for 'grande', quer ser investigador, de preferência no estrangeiro.

Este ano, além de Kevin, integraram a equipa portuguesa, liderada por Pedro Ribeiro, docente do Departamento de Ciências de Computadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, David Nassauer, da Escola Secundária D. Filipa de Lencastre, em Lisboa, Pedro Dias, da Escola Alemã de Lisboa, e Ricardo Antunes, do Agrupamento de Escolas de Castro Verde. A medalha de prata de Kevin Pucci não surpreendeu Pedro Ribeiro, que lembra, além do segundo lugar no pódio em 2018, o aluno flaviense já tinha no currículo várias distinções de bronze em edições anteriores.

Na competição em Baku participaram 327 alunos de escolas secundárias provenientes de 87 países, sendo as Olimpíadas Internacionais da Informática o mais prestigiado concurso de programação pré-universitário em todo o mundo. O Departamento de Ciências de Computadores da UP está envolvida nesta competição desde 2001, a quem cabe preparar os concorrentes nacionais, através de exercícios à distância e estágios presenciais.