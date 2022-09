Suspensa circulação ferroviária em Setúbal devido a fogo em zona de mato

A circulação ferroviária entre as estações do Pragal (Almada) e de Corroios (Seixal), no distrito de Setúbal, foi esta terça-feira "suspensa" pelas 13h15, devido a um incêndio nas proximidades, avançou à Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

A interrupção da circulação ferroviária neste troço da travessia do Tejo afeta os serviços das empresas Fertagus e CP – Comboios de Portugal, indicou a fonte da IP.

Segundo a mesma fonte, a decisão de suspender a circulação foi tomada a pedido do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, na sequência do incêndio.

A lavrar numa zona de mato, o incêndio deflagrou esta terça-feira, pelas 13h, na localidade de Vale Mourelos, na freguesia de Charneca de Caparica e Sobreda, no concelho de Almada, distrito de Setúbal.

O combate às chamas está a mobilizar 60 operacionais, 17 meios terrestres e um meio aéreo, segundo informação da Autoridade Nacional de Emergência da Proteção Civil (ANEPC).