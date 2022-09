Refinaria de Leça. Desalento e revolta entre os grevistas

Um aparato policial ancorado em quatro carros da PSP e uma concentração de quatro dezenas de camionistas em frente das instalações, retiram o caráter de dia normal a esta segunda feira, dia 12, na refinaria da Galp, em Leça da Palmeira, Matosinhos.

Mas, o ambiente é sereno e movimento de camiões é o de todos os dias "ou até de maior dimensão", como referem os camionistas em modo de piquete de greve.

Durante a manhã, "foram perto de cem que foram abastecidos", diz José Rego, um dos coordenadores do piquete, Por vezes, um camionista carrega a buzina em sinal de protesto por estar a trabalhar. Outros encetam uma marcha-lenta e saúdam os colegas concentrados que retribuem com aplausos.

No interior da refinaria, uma brigada da ACT- Autoridade para as Condições do Trabalho marcou presença durante toda a manhã, falando com os camionistas que cumprem os "serviços mínimos" decretados em formato maximalista.

"É tudo uma corja"

Foram os sindicatos que convocaram a ACT? "Nós não sabemos de nada. Nem fazemos ideia o que estão cá a fazer ou a perguntar aos motoristas. Governo e associação patronal estão todos alinhados, isto é tudo uma corja", responde ao Expresso Manuel Mendes, o representante do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) no piquete de greve na refinaria de Leça.

Sempre em contacto com a direção nacional para ter as novidades do momento, em especial sobre se os motoristas devem ou não acatar os serviços mínimos, o sindicalista combina desalento com revolta.

"Não escondo que sinto uma certa deceção porque os patrões inventaram motoristas e reforçaram as frotas. O resultado não é o que esperávamos", reconhece Manuel Mendes. A revolta reside no papel do governo e das empresas que "não querem resolver uma questão central" - incorporar no salário-base todos os abonos e remunerações. E "os serviços mínimos não respeitam a lei".

Resistência e firmeza

Apesar do desalento que marca os grevistas, a palavra de ordem é de "resistir e não arrecadar pé", como acentua Manuel Mendes. Esta "é uma luta que vale a pena, é uma vergonha como as empresas fogem ao fisco e à Segurança Social à vista de todos sem que ninguém se incomode com isso", acrescenta.

José Rego, com uma carreira de 32 anos, garante que os motoristas concentrados "estão firmes na luta e não vão desistir". Até quanto? "Até o nosso problema ficar resolvido", responde. No último mês, José Rego recebeu 1100 euros "com dois sábados e um feriado de trabalho". O horário de trabalho que às vezes hega às 16 ou 18 horas diárias (as empresas só pagam duas horas por dia) é outra das causas que impulsionam este protesto.

Acatar ou não os serviços mínimos

Entre os concentrados em Leça, está Avelino Azevedo que ignorou a requisição que recebeu da sua empresa, a Transportes Nogueira (TN), para fazer serviços mínimos.

"Estou em greve e não recebi nenhuma indicação do sindicato para fazer serviços mínimos. A convocatória da empresa não cumpre a lei e por isso vou ignorar", diz a Expresso. Até ao fim da manha, não recebera qualquer indicação da empresa.

Já Fernando Cardoso tem uma caso diferente para partilhar. Está em frente da refinaria desde a madrugada mas ao meio dia abandonou a concentração. Está escalado para um carga de "serviço mínimo" e vai cumprir.

"É uma deslocação pequena, de três horas no máximo. Faço essa e não mais". Se estou aqui "é porque estou solidário com a greve e temos de ser firmes na defesa de um salário digno e no combate à fraude dos patrões". Ao lado, um outro motorista nota que "os patrões queixam-se que o negócio está fraco, mas as grandes empresas continuam a guerrear-se e a pressionar os preços dos fretes para baixo".

"Estou em greve, sou obrigado a trabalhar"

A serenidade e descontração marcaram sempre o ambiente no exterior da refinaria da galp, em Leça. Antes da meia-noite de ontem chegaram os primeiros elementos do piquete de greve. A rotina da refinaria dita que de madrugada se inicia os primeiros carregamentos, mas esta segunda-feira não é um dia normal.

As primeiras cisternas chegaram antes das oito horas e rapidamente se formou uma fila de uma dezena para abastecimento. Até ás 10 horas terão saído mais de 30 camiões, a uma cadência de cinco em cinco minutos.

"Só o Nogueira tem cá 80 camiões escalados", diz um dos grevistas. As frotas da TN, um dos principais operadores no Norte do país e da Paulo Duarte dominam a paisagem. Ouvem-se aplausos sempre que um motorista manifesta solidariedade e apoio aos grevistas.

Uma boa parte deles ostentam no para-brisas uma cartolina que é um manifesto laboral. "estou em greve e sou obrigado a trabalhar". Virgílio Costa , da TN, é um deles. Mas, é o único que logo que passa os portões da refinaria, para o camião e desce da cabina para dialogar com os colegas. Quer tirar "umas dúvidas" sobre os serviços mínimos, "manifestar total solidariedade com os objetivos da greve" e explicar "que por uma questão de educação familiar decidira acatar a requisição da empresas" para participar nos serviços mínimos.

Num ambiente obviamente masculino, um rosto feminino marca a diferença. Belita Reis é uma espécie de profissional dos protestos e perfuma a luta dos camionistas com o espírito dos "coletes amarelos". Ela já se destacara na versão portuense da manifestação dos "coletes" de dezembro e fez questão de seguir, com uma amiga, para Leça para engrossar o protesto. "Ninguém pode aceitar salários de 630 euros. É preciso aumentar os salários, baixar os impostos e acabar com a corrupção", eis os primeiros mandamentos do decálogo Belita.