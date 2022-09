Venda de combustível mais do que duplicou em agosto

As vendas de combustível durante o mês de agosto mais do que duplicaram, segundo o presidente da Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), Filipe Meirinho. Este aumento será um reflexo da corrida às bombas em antecipação à paralisação dos motoristas de matérias perigosas que tem início às primeiras horas desta segunda-feira.

A autoridade do setor está a avaliar permanentemente a capacidade dos postos de abastecimento em Portugal, não só os que integram a rede de emergência (REPA), mas também dos mais de três mil postos de abastecimento distribuídos pelo país.

Estamonitorização permitiu constatar que “as vendas do mês de agosto dispararam mais do dobro”, diz o presidente da ENSE, referindo-se à comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O aumento registado apenas na última semana foi de mais 30% de vendas, de acordo com dados revelados na passada quarta-feira pelo ministro do Ambiente emconferência de imprensa, quando o Executivo anunciou a dimensão dos serviços dos serviços mínimos fixados para combater os efeitos da paralisação.