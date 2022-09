Pardal Henriques: "Sem escala normal, sindicato não tem condições de enviar lista de serviços mínimos"

O braço-de-ferro entre o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Associação de Transportadores de Mercadorias (ANTRAM) está cada vez mais musculado, recusando-se o primeiro a enviar a escala dos motoristas que, a partir da meia noite deste domingo, irão cumprir serviços mínimos de abastecimento até que o patronato não entregue, por seu turno, a escala do contingente normal de motorista.

“O SNMMP não tem condições de enviar as escalas se serviços mínimos porque a ANTRAM recusa-se a enviar quais são as escalas normais no período homólogo”, refere ao Expresso Pardal Henriques. O jurista do sindicato que representa os motoristas de transporte de combustíveis afiança que que o SNMMP “não adivinha quantos carros estão afetos a cada serviço”, argumentando que, por isso, não é possível fazer a requisição dos serviços mínimos.

“Queremos colaborar mas não estão a deixar que colaboração aconteça”, garante Pardal Henriques, que avança que o sindicato pediu à ANTRAM que o fizesse com 96 horas de antecedência “e não o fez”. “Pedimos que o fizesse com 48 horas de antecedência da greve e também não o fez”, repisa o jurista, que lamenta que “agora a ANTRAM venha acusar-nos de falta da nossa parte”.

Refira-se que André Almeida, da ANTRAM, já admitiu que alguns patrões terão contactado ditetamente trabalhadores para deram início aos serviços mínimos no primeiro dia de greve, esta segunda-feira, mas que só o fizeram porque o SNMMP ainda não enviou a escala, conforme determina a lei, até 24 horas antes do início da paralisação, ou seja, “deveria tê-lo feito atá às 00h01 deste domingo”.

Pardal Henriques anuncia ainda que “foi dada indicação clara” para os motoristas não fazerem mais de 8 horas de trabalho: “Estas pessoas já têm mais de 500 horas de trabalho suplementar realizado por lei e só são permitidas 200 horas anuais”. A ANTRAM alega que caso se recusam a efetuar serviço para além das 8 horas, os trabalahdores estarão a violar a lei, dado terem isenção de horário e a lei apenas prever que não possam executar serviço de mais de oito horas sem pausa para descanso.

Por agora, garante Pardal Henriques “não há financiamento da greve”.

A ANTRAM acusa ainda o sindicato de matérias perigosas