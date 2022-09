PSP prepara “intervenção musculada” para impedir bloqueios

As instruções dos agentes da PSP destacados para a operação montada para a greve dos camionistas são simples: “Os bloqueios não serão tolerados e qualquer tentativa de os fazer será, se necessário, reprimida pela força”, diz um operacional que não pode ser identificado.

O Corpo de Intervenção vai estar de reserva — e muitas vezes fora de vista — em locais estratégicos que já foram definidos pela PSP, mas só vão agir em último caso “se for precisa uma intervenção musculada”.