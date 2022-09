Greve dos motoristas: "Isto não é a Pardalolândia", adverte ANTRAM

Em contagem decrescente para o início da greve, esta segunda-feira, à meia-noite, a Associação Nacional Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) acusa os sindicados de não cumprirem o prazo de envio da identificação dos trabalhadores escalados para o primeiro dia de paralisação. “Isto não é a pardalolândia”, diz o porta-voz da ANTRAM, que afiança que os sindicatos que aderiram à greve se preparam para não cumprir os serviços mínimos, decretados pelo Governo.

Ao Expresso, André Almeida adverte que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas deveriam ter indicado os trabalhadores que irão cumprir os serviços mínimos até 24 horas antes do arranque da paralisação, ou seja, às 00h01 deste domingo. “Não o fizeram, desrespeitando o Código de Trabalho”, garante a ANTRAM, que representa mais de 1900 empresas de transporte rodoviário. Embora admita que algumas empresas possam ter escalado diretamente alguns trabalhadores, André Almeida afiança que tal não constitui uma ilegalidade, “até porque foram os sindicatos de motoristas a driblar a legislação” que regula a designação dos motoristas que cumprirão os serviços mínimos com um dia de antecedência do início da greve.

“Tal obrigação não foi cumprida, ao contrário do que tinham prometido este sábado os sindicados que avançam para a paralisação”, garante André Almeida, razão que leva a ANTRAM a afirmar que os sindicalistas estão a “fazer tudo” para driblar o contingente mínimo de transporte de combustível para a rede Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA). “Seria muito mais eficiente às empresas proceder ao seu cumprimento se os sindicatos indicassem logo os trabalhadores que os iriam realizar, até porque dessa forma contribuiriam para uma menor crispação entre empregadores e trabalhadores, na medida em que agora serão as empresas a indicá-los”, refere a ANTRAM.

Ao logo do dia, a ANTRAM avança que os patrões das empresas transportadoras irão designar o contingente de serviços mínimos, caso seja “possível contactar os motoristas escalados”.

À acusação de desobediência, o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) já respondeu que a falta de identificação dos referidos trabalhadores se deve à atitude da ANTRAM, referindo-se ao enviado das escalas de serviços mínimos diretamente aos profissionais. Pardal Henriques adverte que a ANTRAM devia ter enviado aos sindicatos antecipadamente a identificação dos serviços normais para que depois pudessem ser nomeados os trabalhadores que assegurariam os transportes mínimos decretados pelo Governo.

“Queremos cumprir os serviços mínimos, que são afinal serviços máximos”, afiançou à Lusa Pardal Henriques, que volta a garantir que os motoristas cumprirão essas escaladas, mas não irão garantir 12 h ou 14 h de serviço, apenas 8 horas de trabalho. “Se se recusarem a cumprir mais de 8 h estarão a cometer uma ilegalidade, dado que os motoristas recebem para ter isenção de horário”, sustenta Paulo Almeida, frisando que a legislação em vigor o que estipula é que os motoristas têm de cumprir um período de descanso após as 8 horas de trabalho consecutivo.

Patronato e sindicatos estão ainda de costas voltadas quanto ao facto de na escala de serviços mínimos ter de constar, não só a identificação dos trabalhadores, mas ainda a matrícula dos veículos que executarão o contingente de abastecimento mínimo. “Nem o legislação o estipula, nem as empresas o irão fazer”, garante André Almeida, que considera que esta nova exigência da ANMMP é um eventual “estratagema” para que falham os serviços mínimos, ao alegarem que“ o veículo não está a funcionar devido a avaria” ou porque furou um pneu. “Já assistimos a esta situação na última greve”, avança o porta-voz da ANTRAM, que recorda que em abril houve viaturas de serviços mínimos que não estiveram ao serviço porque “desapareceram peça”».

Para a ANTRAM, face ao impasse o Governo deveria já avançar para a requisição civil preventiva. O Primeiro-Ministro, António Costa, já informou este domingo que a requisição civil só será posta em marcha após o início da greve, caso se os serviços mínimos não sejam cumpridos.