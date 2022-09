Dominado incêndio que levou GNR a retirar 50 visitantes do Castelo de Sesimbra

O incêndio que deflagrou hoje à tarde na encosta do castelo de Sesimbra (Setúbal) já se encontra dominado, desde as 18h30, tendo queimado mato, mas sem causar danos materiais ou vítimas, revelou a Proteção Civil.

"O incêndio encontra-se dominado, desde as 18h30, e não existem vítimas, nem danos materiais. Só queimou mato", disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal. O fogo começou na Rua da Assenta, na encosta do castelo e, questionada pela Lusa sobre a alegada pluma de cinzas e o fumo que terá provocado sobre Sesimbra, a fonte do CDOS considerou a situação "normal". "Todos os fogos criam fumo e é normal que crie aquela pluma, o castelo é mesmo encostado a Sesimbra", disse.

O incêndio que deflagrou na tarde deste domingo na encosta do Castelo de Sesimbra, em Setúbal, obrigou à retirada de cerca de 50 pessoas que se encontravam a visitar o monumento, tendo sido transportadas para “local seguro”, revelou a GNR. O alerta para o incêndio na zona do Castelo de Sesimbra, que está a consumir mato, foi dado às 16h38, segundo a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR explicou que o fogo começou na zona envolvente ao Castelo, em cujas instalações se encontravam “cerca de 50 pessoas e entre 25 a 30 veículos”.

“Tenho a informação de que tanto as pessoas como os veículos já foram retirados, de forma progressiva, para evitar a confusão e, calmamente, foram transportados para um local seguro”, disse a mesma fonte, que garante que nenhum dos visitantes apresentava ferimentos. “Os meios de combate estão, agora, a proceder às ações de combate ao incêndio”, limitou-se a acrescentar a GNR.

Segundo a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o combate às chamas mobilizava, às 18h38, um total de 82 operacionais, apoiados por 24 viaturas e um meio aéreo.