Dados de roaming revelam tudo sobre o comportamento dos turistas em Portugal

Há duas ideias a repetirem-se de cada vez que o tema é o interior do país: a desertificação e o potencial turístico. Há quem assente a tónica no abandono e quem lhe veja um futuro promissor. Neste último grupo está a figura mais alta da nação. “Quando, por vezes, se fala, no quadro da oposição, entre o litoral e o interior (…) eu imediatamente respondo que há um futuro promissor nesse chamado interior e que a cultura e o turismo cultural são essenciais para esse futuro”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, em Almeida, no distrito da Guarda. Estávamos em agosto de 2017 e o Presidente da República ainda não sabia que os incêndios que tinham atingido parte da região Centro em junho haveriam de repetir-se em outubro. Mas a verdade é que nem uns nem outros travaram uma realidade que começava a desenhar-se: era precisamente no centro do país, e sobretudo no interior, que o número de turistas crescia a maior ritmo, superior à média nacional (29,5% em 2017).

Marcelo Rebelo de Sousa explicou que não estava em Almeida “ocasionalmente”. Estava lá por considerar que a cultura “é a chave do progresso das sociedades”. Uma das 12 aldeias históricas do país, a vila era a mais recente candidata portuguesa a Património Mundial da UNESCO, através da inscrição das “Fortalezas Abaluartadas da Raia”, erguidas durante a guerra da restauração da independência de Portugal do domínio espanhol, em 1640. “As fortalezas da raia são importantes hoje como instrumento de paz, de progresso, de desenvolvimento económico, social e cultural, desde logo, com o país vizinho”, declarou o Presidente. Pouco depois, o concelho unir-se-ia a Valença, Marvão e Elvas para criar uma rota turística de cerca de 1300 quilómetros, que faz com que um visitante que queira conhecer cada uma das quatro fortalezas tenha que atravessar o país de norte a sul, ao longo da raia — como é conhecida a linha que divide os territórios de Portugal e Espanha. O objetivo, além de preservar a história e a cultura locais, é aumentar o tempo de permanência dos turistas.