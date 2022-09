Autoestrada A6 reaberta, após incendio em Montemor-o-Novo

Um incêndio agrícola que deflagrou hoje à tarde no concelho de Montemor-o-Novo (Évora) obrigou ao corte da Autoestrada 6 (A6) nesta zona, nos dois sentidos, mas já foram reabertos às 17h08, revelou a GNR. O alerta para o incêndio, na zona de Silveiras, foi transmitido aos bombeiros às 14h41 e o trânsito automóvel foi cortado na A6, entre Montemor-o-Novo e Vendas Novas, às 15h16, disse à agência Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.



Fonte oficial da empresa Brisa também confirmou o corte da A6 nos dois sentidos, indicando que um deles deveria ser reaberto por volta das 17h00. Entretanto, contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Évora da GNR adiantou que "a situação foi normalizada" e que "os dois sentidos da autoestrada foram reabertos às 17h08.

No período em que a circulação esteve encerrada, "os automobilistas foram reencaminhados para outras vias pela GNR", frisou à Lusa fonte do CDOS. O fogo "tem uma frente ativa" e, apesar de existirem habitações nas imediações, o CDOS realçou que, às 16h45, as chamas não tinham afetado qualquer casa e estavam a queimar pasto, mato e sobreiros. O combate ao incêndio mobiliza 69 operacionais e 20 viaturas terrestres, assim como três meios aéreos.