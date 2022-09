ANTRAM considera proposta dos sindicatos inaceitável

O porta-voz da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) garante que a proposta enviada pelos sindicatos para tentar evitar que a paralisação dos motoristas avance é inaceitável. Num comunicado a que o Expresso teve acesso, André Almeida afirma que somente neste sábado os representantes das empresas ficaram "finalmente, a saber qual era a proposta dos sindicatos através da comunicação social, uma vez que "a ANTRAM nunca recebeu qualquer documento". E diz ainda que nunca tinha sido apresentada a revivindicação de um salário base de 900 euros, o que, segundo a contas da associação, "pode representar um salário global de mais de 2200 euros".



"Esta proposta é inaceitável por contrária a tudo o que foi assinado e jamais será aceite desde logo porque as empresas não têm capacidade para pagar estes montantes e estão no seu limite. É profundamente lamentável que não haja uma única declaração pública dos representantes destes sindicatos que tenha alguma sustentação com os documentos assinados. Mentem aos seus associados sem qualquer tipo de contemplação", conclui a nota.

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas já reagiu às acusações e à agência Lusa, o advogado Pardal Henriques justifica a falta da identificação dos trabalhadores para cumprir os serviços mínimos com o facto de a ANTRAM estar a enviar as escalas de trabalho diretamente aos profissionais.

Pardal Henriques disse que a ANTRAM devia ter enviado aos sindicatos antecipadamente a identificação dos serviços normais para que depois pudessem ser fornecidos os trabalhadores que devem cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo, antecipando uma troca de responsabilidades que poderá só chegar ao fim com a intervenção do Governo, caso este decida avançar com a figura da requisição civil preventiva.

Quem cumpre os serviços mínimos?

Até à meia-noite deste sábado, a ANTRAM dizia também não ter recebido uma proposta dos sindicatos sobre o cumprimento dos serviços mínimos. Na sequência desta situação, enviou à Agência lusa um comunicado, recordando que as estruturas sindicais deveriam ter designado os trabalhadores para cumprir os serviços mínimos até 24 horas antes do início da greve, que começa às 00:01 desta segunda-feira.

"Tal obrigação foi incumprida pelos sindicatos, mais uma vez, ao contrário do que disseram que iriam fazer em toda a comunicação social durante o dia de ontem [sábado]", escreve a ANTRAM, numa nota. Para os representantes das empresas, os sindicalistas estão a "fazer tudo" para que os serviços mínimos não sejam cumpridos. "Seria muito mais eficiente às empresas proceder ao seu cumprimento se os sindicatos indicassem logo os trabalhadores que os iriam realizar, até porque dessa forma contribuiriam para uma tensão menor entre empregadores e trabalhadores na medida em que agora serão as empresas a indicar os trabalhadores", refere ainda a ANTRAM.

Caso os sindicatos não o façam, as empresas transportadoras irão designar os trabalhadores para os serviços mínimos, embora sublinhem que tal só poderá acontecer desde que "seja possível contactar os trabalhadores que ficarão adstritos aos serviços mínimos".

O Governo decretou serviços mínimos entre 50% e 100%, racionou os abastecimentos de combustíveis e declarou crise energética até às 23:59 de 21 de agosto, o que implica "medidas excecionais" para minimizar os efeitos da paralisação e garantir o abastecimento de serviços essenciais como forças de segurança e emergência médica.

