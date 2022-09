Rui Moreira apresenta queixa ao Governo contra uso abusivo da Infraestruturas de Portugal em espaço classificado da Estação de São Bento

A Câmara Municipal do Porto vai apresentar um queixa formal ao ministro Pedro Nuno Santos, alegando comportamento abusivo da Infraestruturas de Portugal (IP) na cidade, ao concessionar um espaço integrante da Estação de São Bento para exploração de espaços de restauração ilegal. Segundo a autarquia, os bares e restaurantes situados paredes-meia com a estação de comboios de São Bento não estão devidamente licenciados, situação “gravemente lesiva do património” cultural e da tranquilidade dos portuenses.

Em comunicado, o executivo municipal refere que A IP, ao concessionar um espaço que faz parte da Estação de São Bento, domínio ferroviário e monumento nacional, para ali ser desenvolvida atividade de restauração e bebidas não licenciada, está a criar graves danos ambientais, de segurança e proteção civil. “A situação é de uma informalidade inaceitável, sabendo que a Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) e a Câmara Municipal do Porto, não apenas não foram consultadas como não foram, junto destas entidades, obtidos os licenciamentos e os pareceres legalmente necessários”, avança a autarquia, frisando que a IP está está também “a desrespeitar a autoridade, a lei, o seu mandato público e os portuenses”.

Na missiva à tutela, o município adianta ainda que o presidente da Câmara, Rui Moreira, transmitiu a sua preocupação ao Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, razão pela qual refere que o Governo “não pode ignorar a gravidade do que está a suceder através da ação de um instituto público por si tutelado e de um promotor privado”.

A atividade de restauração e bebidas carece de licenciamento que “em nenhum momento foi pedido nem pela IP nem pelo operador privado a quem a IP entregou espaço público do domínio ferroviário, em condições que se desconhecem publicamente”. Após a “dimensão e impactos” ocorridos na noite desta sexta-feira, a Câmara do Porto frisa que “teria de acautelar, a cargo do promotor, aspetos como policiamento e segurança, proteção civil, limpeza e impactos de ruído, o que não ocorreu, apesar de ter sido devidamente notificado pelo Município”.

A Câmara Municipal do Porto já decretou o embargo da instalação dos referidos equipamentos, acusando o promotor de ter procurado “usar de expedientes para impedir a intervenção municipal”. O município garante que não deixará de usar todos os meios necessários e legais ao seu alcance para cessar a atividade ilegal de forma imediata.

Além dos avisos feitos pelo presidente da Câmara junto do Secretário de Estado das Infraestruturas, a presidência e vereação farão agora chegar ao Ministro das infraestruturas um protesto formal e um pedido de esclarecimentos acerca das circunstâncias e condições em que a IP aceitou concessionar o espaço e instalações públicas, questionando o ministério por que razão aceitou tornar-se conivente com atividades ilegais e não licenciadas, mesmo depois do alerta..