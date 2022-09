Polícia Marítima resgata 70 migrantes ao largo da costa da Grécia. Veja o vídeo da operação

O primeiro resgate foi efetuado na madrugada de sexta-feira, quando a equipa da Viatura de Vigilância Costeira da Polícia Marítima detetou um bote, pelas 5h17 à deriva, tendo passado as coordenadas à equipa na embarcação 'TUBARÃO', que efetuou a sua interceção pelas 05h30, em frente ao cabo de Karokas.

Os 35 migrantes que se encontravam no bote, entre os quais se encontravam nove crianças, 15 mulheres e 11 homens, foram transferidos para a embarcação da Polícia Marítima e transportados até ao porto de Skala Skamineas, onde desembarcaram em segurança e foram entregues às autoridades gregas.

Durante a madrugada deste sábado, a Polícia Marítima efetuou um segundo resgate, de mais 35 migrantes, dos quais cinco crianças, 11 mulheres e 19 homens, que se encontravam a bordo de um bote detetado pela equipa da Viatura de Vigilância Costeira da Polícia Marítima e intercetado pela embarcação 'TUBARÃO', entre o cabo de Karokas e Tsonia.

Os migrantes foram transferidos para a embarcação da Polícia Marítima e desembarcaram em Tsonia, em segurança, tendo sido também entregues às autoridade gregas. Durante os dois resgates, a Viatura de Vigilância Costeira da Polícia Marítima detetou ainda outros dois botes, um deles na madrugada de sexta-feira com 50 migrantes e outro na madrugada deste sábado com 47 migrantes, tendo transmitido as coordenadas à Hellenic Coast Guard que efetuou o resgate, uma vez que os meios e a equipa da Polícia Marítima se encontravam empenhados nas outras operações de salvamento.

A Polícia Marítima portuguesa encontra-se integrada na operação POSEIDON, sob égide da agência europeia FRONTEX e em apoio à Guarda Costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia.