Mais de mil bombas sem combustível

No início da manhã deste sábado havia 388 bombas sem gasolina e 704 sem gasóleo, segundo o site "Já não dá para abastecer". Mas, num total de 2928 postos, 85,3% ainda podiam prestar serviços aos utentes.

A falta total de combustível acontece em postos espalhados por todo o território continental, sem distinções entre o interior e o litoral. Mas, de acordo com o mapa disponibilizado na página digital do "Já não dá para abastecer", a maior parte das bombas que ainda podem fornecer todos os tipos de produtos são aquelas que se encontram localizadas mais próximas da fronteira com Espanha. Já a região sul do país, nomeadamente o Algarve, parece ser a mais afetada, a ter em conta a informação disponível.

As estações da Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA) terão de reservar até 10 mil litros de gasóleo, quatro mil litros de gasolina e dois mil litros de GPL-auto para entidades e veículos prioritários. Entretanto, os postos que surgem como os mais afetados para já encontram-se fora desta rede.

A greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas só arranca, contudo, a partir de segunda-feira.