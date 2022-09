Farmácias reforçam compras de medicamentos

A empresa de estudos de mercado na área da saúde hmR registou um aumento das compras das farmácias com medicamentos sujeitos a receita médica em comparação com o mesmo período no ano anterior. A procura mais expressiva sconteceu entre os cem medicamentos mais vendidos, em valor.

O estudo foi realizado entre os dias 11 de Julho e 7 de agosto e de 1 a 7 de agosto registou-se uma subida de 7% na procura de medicamentos por parte das farmácias junto dos distribuidores.

Em termos de distritos destaca-se o aumento das compras das farmácias de Bragança, com uma subida de 14%, Santarém com 13%. Porto e Portalegre com 10% também registam aumentos.

A pesquisa foi realizada com a informação sobre compras, vendas e armazenamento recolhida diariamente, incluindo todos os atos de venda das farmácias pertencentes ao painel.