Dadores podem saber quantos bebés geraram

Ângela Querido não sabe se as três doações de ovócitos que realizou deram filhos a casais inférteis. Nem nunca pensou em conhecer pessoalmente esses hipotéticos bebés, que não considera seus filhos biológicos. Mas na verdade gostava de saber se ajudou alguém e como será a vida dessas crianças.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)