Sindicato dos motoristas recorre da decisão do tribunal e insiste na impugnação dos serviços mínimos

"Ainda não fomos notificados, mas a ser verdade é um verdadeiro recorde do tribunal. A justiça é tão lenta e este juiz decidiu muito rápido. Deviam ser-lhe entregues todos os processos. Estamos surpresos", diz Pardal Henriques ao Expresso reagindo à decisão do tribunal Administrativo de Lisboa que esta sexta-feira rejeito o pedido de impugnação de serviços mínimos por parte do sindicato dos motoristas de matérias perigosas.

O vice-presidente diz que o sindicato não vai aceitar a decisão: "Vamos recorrer e estamos a preparar a ação no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem".

Esta era a última arma legal ao dispor do sindicato que agora terá mesmo de acatar os serviços mínimos decretados pelo Governo.

Ontem à noite, a SIC noticiou que o conselho Consultivo da PGR emitiu um parecer em que defende que a requisição civil preventiva "é justificável" para garantir o cumprimento dos serviços mínimos que "podem ser mais extensos" de forma a "salvaguardar outros interesses".

A greve dos camionistas está marcada para 12 de agosto e o Governo já decidiu que partir das 00h00 do dia 10 está decretada "a situação de emergência energética".