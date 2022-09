Falta de médicos. Partos deixam hospitais em alerta máximo

Os serviços de obstetrícia estão em “alerta máximo” este fim de semana e no próximo por escassez de médicos e enfermeiros para assegurar as escalas. Além das já habituais carências, junta-se o período de férias mais pretendido (segunda quinzena de agosto)e o feriado de dia 15. A situação é especialmente problemática na região de Lisboa e sul do país. “A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo [ARSLVT] sabe destas escalas há um mês e nada foi feito”, critica Alexandre Valentim Lourenço, presidente da secção regional do sul da Ordem dos Médicos. “Iria mais longe: este fim de semana é de alto risco, o próximo será de altíssimo risco”, acrescenta Jorge Roque da Cunha, secretário do Sindicato Independente dos Médicos (SIM).

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)