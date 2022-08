Colisão com aves motivou aterragem de emergência de avião no Aeroporto do Porto

O avião da United Airlines, com destino a Newark, nos Estados Unidos, que aterrou esta terça-feira de emergência no Aeroporto do Porto, sofreu uma colisão com aves ('Bird Strike') durante a descolagem, disseram à agência Lusa fontes aeronáuticas.

Segundo fontes ligadas ao sector da aviação, o Boeing 757-200 (752) da companhia aérea norte-americana "reportou um 'Bird Strike' durante a descolagem com falha de motor" e "declarou emergência". A aeronave regressou ao Aeroporto do Porto, no qual aterrou em segurança, estando todos os passageiros bem.

Fonte do gabinete de imprensa da ANA - Aeroportos de Portugal avançou anteriormente à Lusa que o avião aterrou em segurança no Aeroporto Sá Carneiro, no distrito do Porto, e que os "passageiros estão todos bem".

A Autoridade da Proteção Civil do Porto confirmou também anteriormente à Lusa, por seu turno, que foi ativado às 12h44 o "alerta de nível número 1" - que obriga 11 corporações da zona do aeroporto a colocarem em prevenção no quartel um veículo cada -, devido a um "problema numa aeronave" no Aeroporto de Sá Carneiro.

"Os bombeiros ficaram de prevenção, mas não chegaram a sair para o terreno. A ocorrência foi fechada às 13h19", disse a mesma fonte da Autoridade da Proteção Civil do Porto.

O gabinete de imprensa da PSP confirmou igualmente que, pelas 12h45, foi recebido um "alerta de uma emergência de aeronave em voo" no Aeroporto Sá Carneiro e que por volta das 13h10 a ocorrência foi encerrada "com a aterragem da aeronave em segurança".

Fonte da ANA - Aeroportos de Portugal descreveu à Lusa que um avião da United Airlines, que se deslocava do Porto para os Estados Unidos, "voltou para trás devido a problemas técnicos", mas "aterrou sem problemas".

"O comandante declarou emergência a bordo, durante a descolagem, devido a um problema no motor. [O avião] esteve algum tempo em espera [no ar] e aterrou. Já foi concluída a emergência", explicou fonte oficial da NAV - Navegação Aérea de Portugal, referindo que o incidente aconteceu pelas 11h.

A United Airlines é considerada a terceira maior companhia aérea dos EUA, com uma frota de 708 aviões.