Portugueses são os europeus que mais se divorciam

Com o Luxemburgo à ilharga, Portugal é o campeão dos divórcios na Europa e no mundo. O número de casamentos em Portugal até tem vindo a aumentar e o número de divórcios até tem vindo a diminuir. Mas a verdade dos números não engana, como boa parte dos motivos para esta realidade: se a UE fosse um divórcio, Portugal seria o líder incontestável de uma certa forma de desunião europeia, que apenas representa em números a realidade do fantasma que assombra a UE, enquanto Europa — o divórcio. Há quem diga que é a melhor sensação do mundo. Depois da liberdade.

Pelo poder investido nas certidões, confirma-se a tendência mais conservadora da moda: a instituição do casamento está de novo em alta em Portugal. Outra coisa, como se sabe, são os divórcios, que é um daqueles artigos vintage do quotidiano, que faz pendant com o desgaste de qualquer matrimónio, que raramente cai em desuso. Em 2017 (números mais recentes do Instituto Nacional de Estatística), o número de casamentos em Portugal aumentou 3,8 por cento, sendo que o número de divórcios decresceu em 3,4 por cento. Ambos contrariam a marcha da década anterior, em que o número de casamentos diminuiu e o número de divórcios cresceu consistentemente em Portugal, até se consagrar campeão europeu dos divórcios, encontrando-se ainda em boa posição para disputar com qualquer país o título mundial. Em teoria, o aumento do número de casamentos confere ao divórcio um amplo potencial para se juntar aos números que entronizaram Portugal no reino das dissoluções matrimoniais. Nem sempre se pode fazer uma afirmação desta magnitude: na União Europeia, só o Luxemburgo se aproxima das taxas portuguesas. Nem desta: em divórcios, não há rivais.