Os ‘miúdos’ são as celebridades do século XXI

É como se o país adulto vivesse um adormecimento do qual acorda de cada vez que uma polémica rebenta nas redes sociais. Afinal, o que andam as crianças e adolescentes a ver no YouTube? E quem andam a ver? Não há respostas únicas, tão pouco estudos robustos, mas é possível identificar padrões temáticos, como o do gameplay — o utilizador filma-se a jogar um videojogo —, o unboxing — o ato de desembrulhar produtos com suspense —, o humor e a beleza. Mas, tal como numa onda, quem apanha a rebentação só sente o choque.

A abertura de um inquérito pelo Ministério Público aos alegados “comportamentos impróprios” de Hugo Strada, 36 anos, mentor do grupo de adolescentes conhecido por Team Strada, levantou temores. A casa onde viviam a partilhar vídeos em jeito de diário tinha vários adolescentes, que Strada filmava em momentos íntimos, como idas à casa de banho, e tocava de uma forma que fez soar o alarme na Comissão de Proteção de Menores. Sobre estes jovens pouco se sabe, até porque nem todos são os mesmos que eram há um ano, quando a Team Strada nasceu. Mas sabe-se que há até quem tenha menos de 16 anos. Senão para outra coisa, o caso serve para tentar antever o que aí vem.