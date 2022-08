Mais um incêndio, agora no Sabugal

Depois do incêndio que deflagrou este sábado à tarde em Tomar e de outro que começou pouco tempo depois em Sintra, ao fim da tarde foi a vez de as chamas começarem a consumir uma zona de mato da freguesia de Sortelha, no Sabugal.

No terreno estão, de acordo com a Proteção Civil, mais de centena de meia de bombeiros, com 52 viaturas. "O incêndio já teve duas frentes ativas, mas neste momento só a cabeça é que está ativa", informou ao fim da noite deste sábado o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.