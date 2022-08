Incêndio de Tomar. O fogo passou o rio e chegou aos concelhos de Abrantes e Constância

O incêndio que deflagrou na tarde deste sábado numa zona florestal de Tomar passou o rio Zêzere e a frente, bastante extensa, alastrou aos concelhos de Abrantes e Constância.

As chamas estão a ser combatidas por cerca de 500 bombeiros, auxiliados por 139 viaturas terrestres. Com o cair da noite é interrompida a intervenção dos meios aéreos - que chegaram a ser 11 durante o dia -, nomeadamente dos aviões Canadair.

O Comando Distrital de Operações de Socorros de Santarém garante não haver pessoas em risco, mas o fogo continua a lavrar junto a algumas aldeias dos concelhos de Abrantes e Constância, como Martinchel e Montalvo, depois de ter passado o rio Zêzere, junto à Barragem de Castelo do Bode.

É em Abrantes e em Constância que o fogo mais preocupa a Proteção Civil, com a intensidade do vento a ser "a grande dificuldade no terreno".

O fogo consumiu um dos carros de bombeiros de Abrantes, deixando ferido um operacional, que já está a receber tratamento hospitalar.