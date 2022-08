Dois grandes incêndios em Tomar e em Sintra

Passavam 11 minutos das 16h da tarde deste sábado quando um grande incêndio deflagrou na localidade de Contraste, em Tomar, numa zona de povoamento florestal, de acordo com a informação disponibilizada pela Proteção Civil.

As chamas violentas estão a ser enfrentadas por 314 bombeiros no terreno, auxiliados por 11 meios aéreos e 83 viaturas terrestres, num esforço conjunto de várias corporações de bombeiros do distrito de Santarém.

Um carro dos bombeiros de Abrantes foi consumido pelo fogo e, até ao momento, regista-se um operacional ferido. Também um avião Canadair foi forçado a amarar na barragem de Castelo do Bode, após uma falha no motor.

Vinte minutos depois, um outro incêndio, começou a lavrar na freguesia de São João das Lampas e Terrugem, Sintra, numa zona de mato. Está a ser combatido por 120 operacionais, auxiliados por dois meios áereos.