Proteção Civil admite que estão a ser feitas melhorias no envio de SMS de emergência

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) admite que estão a ser feitas melhorias com vista a acelerar o processo de envio de SMS de avisos à população.

“Estão a ser feitas otimizações na comunicação entre a ANEPC e os Operadores, destinadas a implementar uma interface automática que torne mais célere o processo de solicitação e de envio de SMS”, afirma ao Expresso a Proteção Civil.

A ANEPC garante ainda que o processo de testes do novo sistema de envio de SMS de emergência está a decorrer dentro dos prazos previstos, não afetando o envio de avisos à população. E adianta que os testes que estão ser realizados têm sido positivos: “Até ao momento, e para o conjunto das três operadoras, mais de 90% dos testes à nova solução de comunicação foram concluídos com sucesso”, refere a Proteção Civil.

Por enquanto, acrescenta a Proteção Civil, os SMS serão enviados com base num modelo semelhante ao utilizado no projeto-piloto de 2018, que já pode ser também utilizado em mais situações de risco além de incêndios.

A ANEPC esclarece ainda que não foram enviados SMS de emergência este ano, uma vez que não foi necessário ativar o estado de alerta especial de nível vermelho, sublinhando que se trata de um “procedimento de natureza excecional” que não deve ser banalizado.

Segundo a Proteção Civil, têm sido privilegiados outros canais para aviso à população durante os estados de alerta de nível amarelo e laranja este ano. “Foram emitidos os Avisos à População, difundidos pelos habituais canais de comunicação – página de internet e redes sociais, comunicados de imprensa divulgados através dos órgãos de comunicação social, briefings com os jornalistas e a app MAI Mobile, sempre complementados com as redes de aviso locais constituídas em cada município e que funcionam sob coordenação dos respetivos Serviços Municipais de Proteção Civil”, acrescenta o organismo.

Esta sexta-feira, a TSF avançou que o novo sistema de envio de SMS de emergência ainda se encontra em fase de testes, tendo ultrapassado já o período de 15 dias previsto para essa fase.

Em julho, a Proteção Civil celebrou contratos com as operadoras de redes móveis – MEO, NOS e Vodafone – , cada um no valor de 245 mil euros para o envio de SMS com avisos à população.