‘Casais – Engenharia e Construção, S. A. escolhida para edificar a nova ala pediátrica do São João

A empresa ‘Casais – Engenharia e Construção, S. A.’ foi selecionada para a construção da Ala Pediátrica do Centro Hospitalar Universitário São João (CHUSJ), projeto elaborado pela empresa ‘Aripa Arquitectos’, cumprindo os prazos estabelecidos, avança o Conselho de Administração, presidido pelo ex-secretário de Estado da Saúde Fernando Araújo.

“O CHUSJ irá agora desenvolver todos os procedimentos necessários, nos termos legais em vigor, para a adjudicação formal”, refere em comunicado a unidade hospitalar que, em maio endereçou convite a 14 empresas de construção para apresentarem candidaturas à empreitada da Ala Pediátrica, “obra com especial complexidade técnica”.

As empresas foram identificadas pelo Grupo de Trabalho presidido por Joaquim Poças Martins, presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Engenheiros–Região Norte e Professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. “Esta abordagem aumentou a exigência com que o Estado encarou este investimento. A coordenação deste Grupo por um representante da Ordem dos Engenheiros pretendeu assegurar a total transparência do processo, bem como o rigor nas decisões técnicas”, adianta ainda o maior hospital do norte do país.

Das 14 empresas a quem foi remetido convite, o Grupo de Trabalho recebeu quatro propostas (uma delas numa associação de duas das empresas convidadas), que analisou tecnicamente, de acordo com os requisitos definidos e as exigências fixadas nas especificações técnicas, selecionando a empresa portuguesa ‘Casais – Engenharia e Construção, S. A.’.

Face à urgência da construção da Ala Pediátrica, a Lei do Orçamento do Estado para 2019 autoriza o CHUSJ a recorrer ao procedimento de ajuste direto na contratação da empreitada. Por razões da defesa do superior interesse público, entendeu-se constituir um Grupo de Trabalho que pudesse estabelecer os critérios para selecionar o conjunto de empresas habilitadas para uma empreitada desta dimensão, a serem convidadas a apresentar propostas para a sua execução, sem atrasar o processo.

A parcela de terreno destinada à Ala Pediátrica, que se encontrava ocupada pelo serviço de sangue e foi durante anos reivindicada sem sucesso pela Associação Humanitária para construir a nova ala pediátrica com financiamento proveniente de mecenato, encontra-se já disponível, após decisão de 5 de junho de 2019 do Tribunal Judicial da Comarca do Porto.

O comunicado adianta que o CHUSJ congratula-se pelo processo de construção da Ala Pediátrica estar a decorrer conforme planeado, prevendo-se o início da obra ainda durante o ano de 2019, devendo a mesma estar concluída em 18 meses. O anúncio da construção surge um mês depois de as crianças internadas em contentores - cenário que se prolongou durante uma década - terem sido transferidas para o edifício principal do São João (CHUSJ), situação reclamada há muito pelos pais dos pequenos pacientes oncológicos.

As crianças foram deslocadas para um internamento de 25 camas, utilizando espaços que ficaram livres com a relocalização de outros serviços, onde irão, de forma temporária, manter-se até estar terminada a construção da ala pediátrica. Esta área está a ser partilhada com as crianças que estavam internadas na Cirurgia Pediátrica, que assim também obtiveram uma melhoria na sua qualidade assistencial.

Os 36 contentores da pediatria, que ocupavam uma área de 470 m2 e que representavam um custo anual próximo dos € 100 mil, foram desmontados.