Vai de férias? A PSP e a GNR têm algumas coisas para lhe dizer (incluindo o que não deve publicar nas redes sociais)

O mês de agosto está a chegar e milhares de portugueses partem em férias rumo às suas terras-natal, ao estrangeiro e sobretudo ao Algarve, o destino de eleição desta época. A partir desta quinta-feira, o trânsito deverá aumentar nas principais estradas nacionais e nas zonas de fronteira, como é o caso de Vilar Formoso, quando chegam emigrantes de vários países da Europa.

Foi a pensar nisso que a GNR e a PSP montaram operações especiais de forma a garantir a segurança e reduzir a sinistralidade rodoviária. A ação de fiscalização “Hermes - Viajar em Segurança” da Guarda Nacional Republicana – que arrancou a 26 de junho e que se prolonga até 1 de setembro – deve intensificar-se neste período, com os efetivos da GNR a darem especial atenção sobretudo à “condução distraída, ao excesso de velocidade, a manobras perigosas e à condução sob o efeito do álcool”, mas também sob o efeito de estupefacientes, uso de telemóvel e condução sem habilitação legal, refere a GNR em comunicado.

Já a PSP tem em marcha a Operação “Polícia Sempre Presente – Verão Seguro 2019”, que começou a 15 de junho e que se estender até 15 de setembro, “concentrando agora a sua capacidade operacional em todo o território nacional, de forma a incrementar o sentimento de segurança em zonas balneares, áreas turísticas e comerciais, residenciais e parques de estacionamento adjacentes, bem como nos principais eixos rodoviários sob a sua responsabilidade, assegurando nesses locais um elevado índice de visibilidade”, diz ao Expresso o intendente Alexandre Coimbra, diretor de Relações Públicas da PSP.

Mais segurança nas zonas balneares e nas saídas dos centros urbanos

Entre as principais áreas de intervenção da PSP encontra-se a segurança rodoviária nas artérias adjacentes às zonas balneares e nas saídas e entradas nos grandes centros urbanos, pelo que desde o passado fim de semana, mas especialmente a partir esta quinta-feira, a Polícia de Segurança Pública vai concentra meios específicos de controlo e fiscalização de trânsito nas principais saídas das áreas metropolitanas de Lisboa, Porto, Braga, Setúbal, Coimbra e Leiria e entradas das cidades balneares à sua responsabilidade, principalmente no Algarve (Faro, Tavira Vila Real de Santo António, Lagos, Portimão, Olhão), Zona Oeste (Caldas da Rainha, Peniche, Nazaré, Torres Vedras, Figueira da Foz) e zona balnear do Norte, na área metropolitana do Porto.

Segundo o intendente Alexandre Coimbra, os efetivos da PSP vão estar particularmente atentos nas estradas à prevenção da condução em excesso de velocidade e condução sobre o efeito do álcool, uso do telemóvel, uso dos sistemas de retenção – cintos de segurança e as cadeiras para crianças –, assim como nas zonas de diversão noturna, de forma a prevenir comportamentos de risco.

Elementos da PSP vigiam casas

Durante o período de férias, a PSP, sob a coordenação do Ministério da Administração Interna, tem disponível também o programa “Operação Férias/Verão Seguro – CHAVE DIRETA”, entre julho a setembro, para vigiar as casas quando os proprietários se encontram ausentes. Basta contactar a PSP através deste endereço e indicar a morada da residência e o período em que estão ausentes para que agentes da polícia possam efetuar passagens frequentes pelo local, de forma a evitar furtos. É também possível solicitar esse serviço através da deslocação a uma esquadra da polícia.

Só entre 15 de junho e 15 de julho foram efetuados 403 pedidos à Polícia de Segurança Pública – 321 pedidos presenciais e 82 através do portal “Chave Direta” -, adianta o diretor de Relações Públicas da PSP.

A Polícia de Segurança Pública dá também alguns conselhos de segurança aos veraneantes, como por exemplo: certificarem-se que deixam a porta de casa bem trancada, manter alguma roupa estendida ou deixar uma lâmpada ligada de forma a aparentar que a habitação não está vazia, solicitar a pessoas de confiança que se desloquem regularmente à sua residência, comunicar às autoridades qualquer situação suspeita junto à habitação de vizinhos, não deixar em casa grandes quantias de dinheiro, guardar objetos valiosos em cofres e não divulgar nas redes sociais as rotinas nem o destino. Dicas para umas férias certamente mais relaxadas.