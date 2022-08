Príncipe Harry fala de racismo inconsciente com famosa primatóloga

Em conversa com Jane Goodall, a famosa primatóloga e antropóloga, o príncipe Harry, terceiro em linha para herdar o trono britânico, depois do pai e do irmão, falou dos preconceitos inconscientes que geram racismo - e que, exatamente por serem inconscientes, ajudam as pessoas a pensar que não são racistas. "Quando começamos a tirar todas as camadas, todos o comportamento ensinado, o comportamento aprendido, somos todos humanos."

Goodall concorda. Noutra citação que o "The Guardian" retirou da entrevista, nota que as crianças pequenas, quando brincam umas com as outras, só reparam nas diferenças de cor de pele depois de alguém mais velho as referir. E quando Harry lhe pergunta de que modo o seu trabalho com chimpanzés afetou a sua visão dos humanos, ela refere as tendências agressivas inatas que os humanos também têm.

Encarado durante anos como alguém dado a comportamentos irresponsáveis, Harry tem-se afirmado como alguém com preocupações sérias nos últimos anos. A propósito do vigésimo aniversário da morte da sua mãe, em 2017, falou sobre o trauma que lhe causaram esses eventos (incluindo a obrigação que lhe foi imposta, sendo ainda criança, de caminhar junto ao caixão durante a procissão fúnebre em Londres). E defendeu uma ênfase reforçada no tratamento de problemas de saúde mental.

Na entrevista agora publicada, mostra igualmente preocupações ambientais, garantindo que ele e Meghan Markle não tencionam ter mais do que dois filhos.