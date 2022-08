Cadeia de armazéns cara contrata ex-assaltantes de casas para explicar aos clientes onde devem esconder objetos valiosos

A John Lewis, uma cadeia de armazéns britânica que trabalha com uma clientela endinheirada, contratou dois antigos assaltantes de casas para darem formação aos clientes sobre formas de evitarem perder objetos valiosos quando as suas casas são roubadas. A iniciativa acontece por intermédio de um organização de beneficência que ajuda antigos presos a arranjar trabalho.

Segundo os dois formadores, há locais onde as pessoas costumam esconder joias e que são dos primeiros que os assaltantes vão ver. Por exemplo, as gavetas de roupa interior, aquelas prateleiras da cozinha onde as pessoas tipicamente guardam pequenos objetos (por exemplo, as chaves do carro...) ou debaixo da almofada.

Em contrapartida, é mais seguro esconder esses objetos em caixas de cereais - os ladrões raramente têm tempo para examinar todas as embalagens de comida - ou entre os brinquedos das crianças. Segundo os formadores, os ladrões tendem a respeitar os quartos de crianças, embora, se começar a tornar-se público que esse conselho está a ser dado às pessoas, talvez comecem a mudar de estratégia.

Os ex-assaltantes também disseram às pessoas para terem cuidado com as encomendas que chegam lá casa e ficam muito tempo à porta sem ninguém as recolher. Isso é uma indicação bastante útil para os ladrões, tal como certas coisas que as pessoas dizem em público. Mesmo no aeroporto, convém evitar falar alto sobre a casa que vai ficar vazia.

Há pessoas que, sem o saberem, têm as suas casas sob vigilância durante meses. E podem bastar uns minutos para toda essa preparação render muito dinheiro aos ladrões.