Pais de Matilde dizem que a bebé vai receber medicamento para a sua doença rara a 27 de Agosto

A bebé portuguesa que precisa de um medicamento que custa dois milhões de euros para tratar uma atrofia muscular espinhal, vai receber o medicamento a 27 de agosto, segundo a informação partilhada pela própria família na página de Facebook que mantém para ir atualizando o estado de saúde da menina e onde os familiares escrevem como se fosse a menina a manter esse diário.

A data porém, lamentam os pais de Matilde, é tardia: “Os papás estão de rastos e não conseguem aceitar que tenha que ser tão tarde, mas não vamos baixar os braços”, escreveram.

Depois da angariação dos dois milhões de euros necessários para garantir o Zolgensma, o medicamento de que a bebé Matilde precisa com urgência, o tratamento esteve dependente da aprovação do Infarmed, o que atrasou o procedimento. Durante o mês de julho, a bebé ainda foi medicada com o Spinraza, que existe em Portugal, com a intenção de ajudar a travar a doença.

Os pais da bebé dizem-se "cansados de esperar" mas admitem que também há boas notícias: “A doutora observou-me e estou bem da parte respiratória”, escrevem os pais de Matilde falando por ela.