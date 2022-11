Corpo encontrado no rio em Nantes é de lusodescendente

O corpo encontrado há dias no rio Loire, em Nantes, em França, é do lusodescendente Steve Maia Caniço. a informação foi prestada por Cecília Oliveira, advogada da família, em declarações à impresna francesa.

“O corpo do Steve é o que foi encontrado”, garantiu a advogada, que em seguida explicou os contornos do caso e como acredita que o lusodescendente de 24 anos terá caído ao rio: “parece que a queda está relacionada com a intervenção da polícia”, acrescentou, lembrando que uma série de análises foram realizadas para averiguar a identidade e as causas de morte e que foi identificado “traços de gás lacrimogéneo” nos olhos.

Steve Maia Caniço estava desaparecido desde a madrugada de 22 de junho. A última vez que foi visto foi nessa noite, na Festa da Música, um festival de música electrónica. Nessa mesma noite, a polícia levou a cabo uma operação, que acabou vcom várias pessoas a caírem à água.

Esta segunda-feira, ao final da tarde, um corpo havia sido encontrado no “braço de Madeleine”, uma das ramificações daquele rio. Já o procurador de Nantes acrescentou, citado pela France Press, que foi também encontrado junto ao corpo uma jóia, que será entregue à família.

Procuradoria deu ordem de abertura de um inquérito judicial por suspeitas de “homicídio involuntário”, enquanto decorrem várias outras diligências para tentar esclarecer as circunstâncias da intervenção policial.

O desaparecimento do lusodescendente causou ondas de choque em França, devido às imagens e descrições da intervenção policial, que mostravam a utilização de gás lacrimogéneo e balas de borracha contra os jovens. Há relatos de que 14 jovens terão então caído à água e foram socorridos pelos bombeiros, mas os amigos e a família não voltaram a ter notícias de Steve Maia Carriço.

A intervenção policial está a ser investigada pela Inspeção Geral da Polícia Nacional, havendo ainda um processo para apurar as causas este desaparecimento. Duas associações francesas abriram um processo contra as autoridades, em nome de mais de 80 pessoas que estavam presentes aquando da carga policial.

O Expresso contactou a secretaria de Estado das Comunidades que disse não ter nada a acrescentar.