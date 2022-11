Universidade do Minho instala laboratório de biologia alimentar em Famalicão

A Universidade do Minho (UM) vai criar um laboratório de formação, investigação e conhecimento na área da Biologia Alimentar, em Vila Nova de Famalicão. A estrutura ficará instalada no edifício da Didáxis, em Vale S. Cosme, e beneficiará de um ambiente propicio à partilha de conhecimento e à inovação, tendo em conta que a autarquia pretende instalar aqui o futuro Centro Tecnológico das Carnes e que o concelho é epicentro de um conjunto de empresas de referência nacional e internacional no setor.

Em comunicado, a Câmara de Famalicão refere que criação deste laboratório será o resultado mais imediato de um protocolo de cooperação entre a UM e o município, aprovado, esta segunda-feira, em reunião do executivo municipal. Até ao final do ano, cerca de 30 investigadores da Universidade do Minho estarão a trabalhar em Vila Nova de Famalicão, mas o objetivo é expandir o laboratório e alargá-lo a outras áreas.

Para já, para além dos laboratórios de investigação, o espaço terá ainda um conjunto de salas para formação e uma incubadora para transferência de conhecimento. Os setores a privilegiar, no âmbito alimentar, são as carnes, as bolachas e produtos relacionados e os lacticínios, áreas identificadas como sendo de referência para o município.

Uma “mais-valia para o concelho”

Para o presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha, este espaço representa uma “mais valia para o concelho, ao acrescentar uma nova resposta ao nível do ensino e da investigação”. Por outro lado, o autarca salientou ser “muito gratificante constatar o interesse de uma instituição como é o caso da UM, em trazer para Famalicão um centro de investigação de excelência que não só responderá a necessidades locais como a outras dinâmicas de outros âmbitos, nomeadamente empresariais e económicas”.

A academia reconhece a importância do município de Vila Nova de Famalicão, como parceiro para o desenvolvimento da sua atividade de formação (avançada), investigação e para o reforço da valorização e transferência de conhecimento. De acordo com o protocolo, este projeto pretende responder à necessidade de reforçar a interação da UM com o município, contribuir para a dinamização da atividade económica e reforçar a atividade cientifica em cooperação com o tecido industrial da região.

A Câmara de Vila Nova de Famalicão avançou recentemente com a aquisição das antigas instalações escolares da Didáxis de Vale S. Cosme para aí criar um Centro de Formação, Investigação e Inovação que cruze no mesmo espaço ensino e formação profissional, incubação de empresas e empreendedorismo, investigação e inovação.

Para além da UM, o edifício receberá a partir de setembro um polo do IPCA (Instituto Politécnico de Cávado e do Ave), que se vai juntar ao polo do IPB (Instituto Politécnico de Bragança) com oferta dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais, em várias áreas.