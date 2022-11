YouTube fecha Team Strada

O canal team Strada, de Hugo Strada, um youtuber de 36 anos que é uma espécie de agente e mentor de uma equipa de adolescentes que publicam vídeos no Youtube, foi encerrada pelos responsáveis do site por “violação das regras da comunidade do Youtube”. Ou seja, consideraram os contéudos do team Strada impróprios.

Esta decisão acontece depois de o Ministério Público anunciar a abertura de um inquérito e de a Comissão Nacional de Proteção de Jovens e Menores terem recebido várias queixas.

Em causa pode estar um crime de importunação sexual, nomeadamente no episódio em que Hugo Strada filma uma rapariga na casa de banho, aparentemente contra a vontade desta. Se se tratar de uma menor de 16 anos, uma eventual acusação não depende de queixa da vítima. Se tiver mais de 16 anos, terá sempre de apresentar queixa. A idade da jovem não é clara nas imagens.

O YouTuber e agente Hugo Strada, de 36 anos, está desde quarta-feira no topo de todas as buscas nas redes sociais, principalmente no Twitter. Em causa está uma denúncia feita por João Sousa, o youtuber que decidiu, então, compilar num vídeo uma série de episódios que descreveu como “suspeitos”. Assim que o assunto ganhou dimensão, Hugo Strada publicou um comunicado no Instagram a anunciar que pretende “encaminhar o assunto para que sejam tomadas as medidas legais para repor a verdade”. Diz-se alvo de “comentários difamatórios e de acusações” que repudia e que prejudicam o seu “bom nome” e alegou que terá havido “manipulação de imagens”. O Expresso tentou entrou em contacto com o agente, mas até ao momento não obteve qualquer resposta.