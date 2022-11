Trissomia 21 a caminho da extinção. Eugenia ou progresso?

A Associação de pais de crianças com trissomia 21 vai enviar uma carta ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) a pedir uma reflexão sobre se estes casos devem ser elegíveis para a interrupção voluntária da gravidez (IVG), permitida até às 24 semanas em caso de doença ou malformação congénita.

“Nascem cada vez menos crianças com trissomia 21. Estão a praticar-se abortos seletivos, a escolher o tipo de pessoas que podem ter vida. O que pedimos é uma reflexão sobre o aborto eugénico”, defende a presidente da Pais 21.