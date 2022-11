A arma é o alvo

O mundo está armado até aos dentes. Para começar, existem mais de mil milhões de armas de fogo em todo o planeta, e este número tem vindo a crescer nos últimos anos. O dado é avançado pelo instituto de investigação Small Arms Survey (SAS) num relatório referente a 2018; em 2006, existiam 875 milhões de unidades. Vivemos com mais armas à escala planetária, nem todas são legais, e a esmagadora maioria não pertence às forças policiais e militares das nações: os civis detêm 85% do arsenal mundial; 13% está com a tropa, e apenas 2% é da polícia.

Os Estados Unidos da América (EUA) são o país do mundo com mais armas de fogo por habitante: para cada 100 cidadãos existem 120 armas, uma média mais de duas vezes superior ao segundo país na lista (o Iémen, país árabe atualmente em guerra civil). No total, o SAS contabiliza 393 milhões de armas detidas por civis norte-americanos. Os habitantes (civis) do continente americano possuem mais de metade das armas do mundo (51,6%), sendo que os europeus detém 11,6%. No que diz respeito a armas nas mãos da polícia e das forças militares, este é um capítulo dominado pela Rússia: têm mais de 30 milhões de armas no exército e quase 2,5 milhões na polícia. A Coreia do Norte é o terceiro país do mundo com mais armamento militar — 8,4 milhões de armas, um arsenal bem inferior ao da China — 27,5 milhões.