Salazar e Estado Novo vão ter um museu

O homem que governou o país com mão de ferro, e que morreu há precisamente 49 anos, vai ganhar uma vida extra no Vimieiro, em Santa Comba Dão. Depois de muita polémica em torno do espólio do ditador, que chegou até aos tribunais e à Assembleia da República, o museu do Estado Novo irá abrir portas a seguir ao verão na freguesia onde nasceu António Oliveira Salazar. “As obras começam dentro de duas a três semanas e a abertura de portas está prevista para daqui a três meses”, revelou ao Expresso Leonel Gouveia, presidente da autarquia.

