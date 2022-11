O que devemos a um robô?

Porque é que a ficção científica nos fascina tanto? A resposta está na plasticidade do espaço e do tempo: o aço passa a ser argila nas mãos de um oleiro intergaláctico; um século passa a ser um pedaço de cerejeira nas mãos de um carpinteiro que nos transcende.

Comecemos pelo tempo, até porque o Tarkovski de Hollywood, Christopher Nolan, tem explorado esta ideia complexa no centro da indústria cinematográfica. Não é um pormenor. Nolan consegue vender e popularizar uma ideia complexa: o tempo pode ser uma variável física, espacial, palpável, pode ser como a madeira, pode ser cortado ou enxertado, pode encolher ou esticar. Nolan explora esta relatividade no tempo interior da consciência humana. Em “Inception”, um sonho de uma pessoa durante uma noite pode conter uma vida inteira; nove horas podem comportar 90 anos. E claro que essa relatividade também é explorada no tempo exterior à consciência humana. Em “Interstellar”, o tempo do espaço sideral é relativo. Só o amor e a gravidade não são relativos. O amor e a gravidade são ali os dois eixos imóveis e eternos que suportam a fluidez relativa do resto. Se um homem andar pelo espaço sideral, essa vida passada em naves representa duas ou três vidas no tempo da Terra. Montado no dorso de Einstein, o astronauta de Nolan é assim um gato celestial que vai acumulando vidas extra como os heróis dos videojogos.