Projeto que previa contentores para a praça do Martim Moniz em Lisboa não vai avançar

O projeto de requalificação da Praça do Martim Moniz, que previa a construção de estabelecimentos comerciais em contentores, não vai avançar, anunciou esta quinta-feira o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.

O chefe do executivo municipal deu conta da "decisão de não avançar com o projeto que tinha sido apresentado e de se iniciar um processo de concurso de ideias" para a "reconfiguração da praça do Martim Moniz" na reunião pública da autarquia, a decorrer esta tarde nos Paços do Concelho.

Fernando Medina (PS) admitiu que "por detrás do debate" decorrido nos últimos meses, marcado por muitas críticas de autarcas e moradores, "está uma preocupação legítima e profunda com a cidade, que é o facto de a cidade de Lisboa se ter alterado muito nos últimos anos" e a Baixa lisboeta se ter transformado "num espaço de pressão turística".

"Eu identifico-me com estas posições. Acho que têm sentido. Acho que são uma leitura que importa valorizar sobre o estado atual da cidade de Lisboa", reforçou.

O autarca salientou que, "ao longo destes últimos meses", o executivo tem procurado uma "solução que sirva bem a cidade de Lisboa", adiantando que tem havido um diálogo com o promotor e que não vai haver "uma rescisão unilateral do contrato" de concessão da Praça do Martim Moniz com a empresa Moonbrigade.

Segundo Fernando Medina, o promotor foi "muito claro", afirmando que "não queria de forma alguma desenvolver um projeto" que não ia ao encontro das pretensões da população.

Compensações financeiras estão por definir

Relativamente às compensações financeiras a pagar pelo município, Fernando Medina disse que ainda não é possível quantificar e que em setembro essa questão será tornada pública.

O autarca recordou que a decisão da câmara "não tinha sido feita sobre uma folha em branco", uma vez que existe um contrato de concessão em vigor e a autarquia não tinha "uma liberdade total" de adequação do projeto, "se não num quadro de um custo financeiro de grande significado para a cidade de Lisboa".

O presidente da autarquia adiantou ainda que, para já, vão ser retirados os tapumes e a praça do Martim Moniz vai ficar tal como estava.

"Acho que esta é uma boa solução para a cidade. Uma boa solução para o Martim Moniz. Não me custa rigorosamente nada mudar de ideias, até porque acho que quando as mudamos para melhor é bom que isso aconteça", reforçou Medina.

Partidos saúdam o recuo de Medina

Intervindo na reunião, BE, PCP, CDS-PP e PSD saudaram a decisão do executivo liderado pelo PS.

O vereador centrista João Gonçalves Pereira referiu que era "importante" que todas as forças políticas tivessem acesso ao parecer jurídico sobre o projeto, enquanto a eleita do PCP Ana Jara defendeu que esta é uma "notícia muito positiva" para a cidade.

Manuel Grilo, do BE, considerou que "há sempre alternativas", saudando as iniciativas dos cidadãos contra o projeto.

Por seu turno, o eleito do PSD João Pedro Costa realçou que a "maioria dos lisboetas não se revia no projeto dos contentores", recordando que o seu partido apresentou uma proposta, que não chegou a ser votada, para fosse lançado um concurso internacional de ideias sobre o projeto.

A proposta, que previa a instalação de cerca de 30 a 50 espaços comerciais em contentores revestidos, foi muito criticado por moradores e autarcas da capital, tendo inclusivamente criado um movimento que exigia um jardim para aquele espaço.