Acabou-se a pesca da sardinha aos fins de semana, aos feridos e também às quartas-feira

Esqueça pescar sardinha aos fins de semana e aos feridos. Esqueça também fazê-lo às quarta-feiras. De acordo com o despacho publicado esta quinta-feira em "Diário da República", a captura deste peixe passa a estar interdita nestes dias.

O objetivo, pode ler-se no documento, é o de assegurar a gradual recuperação da espécie, estando “atentos os princípios de sustentabilidade ambiental, económica e social desta pescaria, dentro de uma abordagem precaucionária, definida com base nos dados de melhor aconselhamento científico disponível”.

O documento agora publicado, e que entra de imediato em vigor, em nada altera o que já anteriormente tinha sido definido pelo Governo relativamente à quantidade máxima de sardinha que pode ser pescada.

O limite de descargas de sardinha capturada com a arte de cerco pela frota portuguesa é de cinco mil toneladas. Assim sendo, os limites diários são de 1012 quilos (45 cabazes) para embarcações com comprimento inferior ou igual a nove metros, 2124 quilos (90 capazes) para embarcações com comprimento superior a nove metros e inferior ou igual a 16 metros e de 3036 quilos (135 cabazes) para embarcações com comprimento superior a 16 metros.