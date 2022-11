GNR quis ou não deter um bombeiro durante combate às chamas? Confusão entre chefias acaba em queixa ao Governo

A Liga dos Bombeiros Portugueses pediu ao Ministério da Administração Interna para abrir uma investigação à alegada detenção do chefe da Força Especial de Bombeiros. Ao Expresso, Jaime Marta Soares defendeu que “é preciso averiguar com detalhe o que aconteceu”. Em causa está um incidente entre um militar da GNR e o chefe desta força especial conhecida como os “canarinhos”, que terão discutido durante o combate aos fogos em Sobral do Campo, em Castelo Branco, avançou o “Jornal de Notícias”.

“Já pedi ao Ministério da Administração Interna que o caso seja investigado”, garante Marta Soares, que estava com o ministro que tem essa pasta, Eduardo Cabrita, quando começou a ser questionado por vários bombeiros sobre este caso. A confirmar-se a detenção, diz o presidente da Liga, trata-se de “um abuso de poder” e o GNR em causa “não tem condições para exercer funções, isto não pode acontecer no teatro de operações, quando a prioridade deve ser salvar as pessoas e os seus bens”.

Ao que o Expresso conseguiu apurar, o chefe da Força Especial de Bombeiros foi pelo menos identificado pela GNR e o incidente ficou registado na fita do tempo, ou seja, no documento em que são detalhadamente relatados os acontecimentos das operações.

A notícia do "JN" dava conta de que o bombeiro até teria sido detido mas que entretanto já se encontrava de regresso ao terreno para o combate às chamas. A detenção foi, no entanto, negada ao Expresso pela GNR. “É totalmente falso”, assegurou fonte da guarda.

Já a Autoridade Nacional de Proteção Civil confirma que houve "de facto uma ordem de detenção”. Foi assim que a história chegou a Carnaxide, a sede do Comando Nacional de Operações de Socorro. Também contactado pelo Expresso, o Comando Distrital de Operações de Castelo Branco confirmou a detenção. "É uma detenção que a GNR tem de esclarecer", assegurou o comandante daquele agrupamento.

Já outra fonte da Proteção Civil dizia que ainda estavam a ser apurados detalhes do que realmente tinha acontecido e remeteu para mais tarde um comunicado com os esclarecimentos adicionais.

O Expresso sabe que o chefe dos “canarinhos” estava a tirar fotografias no terreno para as fazer chegar aos decisores que estão nas salas em que atuam durante o incêndio. “É o trabalho dele", disse uma das fontes da Proteção Civil.

No terreno, um militar da GNR funciona como um elemento da polícia criminal, ou seja, pode deter qualquer pessoa - salvo casos especiais como juízes e magistrados - que encontre a cometer um crime. Já as identificações, que são mecanismos mais comuns, servem para que fique registado determinado acontecimento que possa ser visado num futuro por uma possível queixa.