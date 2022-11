Cinco sismos registados esta madrugada em Portugal

Cinco abalos sísmicos foram registados esta madrugada em Portugal, avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O maior, um sismo de magnitude 2,2 na escala de Richter, foi sentido perto de Évora. De acordo com o IPMA, o abalo foi registado às 6h13 nas estações da Rede Sísmica do Continente, com epicentro a cerca de 10 quilómetros a Este-Sudeste de Évora.

O sismo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II/III (escala de Mercalli modificada) na região de Évora.

Em Faro foi registado um sismo de 1.9 na escala de Richter pelas 3h44, enquanto em Machico (Madeira) foi registado outro abalo de magnitude 1.1, pelas 2h56.

Ainda com menor intensidade foram registados dois abalos na Vidigueira e em Alcoutim com magnitudes 0.7 e 0.9 na escala de Richter, pelas 00h58 e 1h31, respetivamente.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

O nível III da escala de Mercalli, significa uma intensidade fraca.