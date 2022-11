Nenhum dos resistentes do prédio Coutinho saiu. Moradores acusam VianaPolis de “criar fake news para manipular a opinião pública”

Quando o telefone tocou, Maria José já sabia do que se tratava. “Já sei qual é o motivo pelo qual me está a ligar. Sou vidente”. Foi assim que uma das últimas moradoras do polémico Prédio Coutinho — com seis das 105 frações ainda habitadas — atendeu, entre risos, o telefonema do Expresso. “É por causa da notícia da Agência Lusa”, atirou de forma certeira, quando estava a ser veiculada a informação de que um casal teria chegado a acordo com a sociedade VianaPolis para entregar as chaves. Isso faria — lia-se no mesmo texto — com que o número de resistentes baixasse de nove para sete. Só que a história, enquadra Maria José, não é bem assim.

“É falsa. Garanto-lhe que é falsa”, assevera a mulher de 58 anos firme em não abandonar o apartamento no sétimo andar da torre 143, para quem “a VianaPolis está a criar fake news para gerar desconforto nos moradores e manipular a opinião pública”. Enquanto falava com o Expresso ao telefone, Maria José estava com o marido e um casal que ainda permanece no Edifício Jardim, o nome de batismo oficial do prédio Coutinho. E foi ali mesmo que a economista, com sotaque castelhano, se pôs a fazer contas, subtraindo possibilidades. “O senhor [Francisco] Rocha e a esposa, Raquel, estão à minha frente. Estamos a tomar café, em frente ao jardim”. Não podiam ser eles os assinantes do acordo anunciado esta terça-feira pela VianaPolis. .

“O Valdemar [Cunha] e a mulher também não são, porque ele próprio me ligou espantado com a notícia”. Além disso, estes não seriam uma possibilidade, pois nunca figuraram na lista de moradores que durante uma semana estiveram privados de água, luz e gás, no início de julho. O motivo é simples: nunca os deixaram aceder às duas frações que possuem no sexto piso durante aqueles dias, até ao momento em que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga aceitou a providência cautelar que travou o processo de despejo e desconstrução do edifício.

“Do outro lado vivem o senhor Armando [Cunha] e a mulher, Fernanda, mas também não são eles, nem tão pouco o ‘coronel’ [José Santos], que hoje até se deslocou ao Porto, porque a mulher está a fazer tratamento oncológico”. Uma a uma, Maria José eliminou todas as possibilidades.

Contactada pelo Expresso, a assessoria da Câmara de Viana do Castelo confirmou que a VianaPolis tinha chegado a acordo com a proprietária Alice Lima, informação transmitida à autarquia por Tiago Delgado, administrador da sociedade detida pelo Estado (60%) e pelo município (40%). A proprietária em causa é um nome completamente novo e estranho ao caso, pois nunca foi incluído entre os resistentes do Prédio Coutinho.

“A VianaPolis uma vezes conta apenas as pessoas que continuam a viver cá e outras vezes não. Neste caso, trata-se de pessoas que vivem em Lisboa e só eram vistas no apartamento [do 9.º esquerdo da torre 143] de vez em quando. Já tinham tirado tudo, só ainda não tinham entregado as chaves, mas nunca fizeram parte da nossa luta”, afiança Maria José.

Também Agostinho Correia, que mora com o pai no quinto andar, esclareceu ao Expresso que “quem negociou foi um casal que não tem nada a ver com os que estiveram sequestrados e que, anteriormente, já havia chegado a acordo com a VianaPolis”. “Coincidiu tirar os seus haveres nesta altura. A Polis está a utilizar isso para intoxicar a opinião pública”, remata.

Os últimos residentes e a empresa aguardam ainda por uma resposta do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga da providência cautelar, interposta pelo representante legal dos moradores no início de julho.

O presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, admitiu na passada semana que os últimos nove moradores do prédio Coutinho poderão ser retirados “coercivamente”, considerando que são “ocupantes ilegais” de seis frações do edifício. Também o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, já advertiu que será apresentada, após as férias judiciais, no início de setembro, uma ação contra os últimos moradores no prédio Coutinho pelos custos causados ao Estado com o adiar da demolição do edifício.

Ainda de acordo com o ministro, a sociedade VianaPolis "custa cerca de 30 mil euros por mês". "Aquilo que nós sentimos é que, desde outubro de 2016 até agora, a empresa não faz sentido de existir, por isso mesmo essa ação vai ser colocada no fim das férias judiciais", para responsabilizar quem obrigou ao prolongamento da existência da sociedade VianaPolis, frisou Matos Fernandes.