“Esta é a nossa terra. Estamos aqui para a defender”

A aldeia de Cardigos denuncia-se pelas cinzas e pelo fumo. À medida que se chega à aldeia, uma das mais afetadas no concelho de Moção pelos fogos deste fim de semana, aumenta o volume de fagulhas que se vai transformando em cinzas assim que cai no chão.

O fogo está cada vez mais perto. E para quem aqui vive é "como se estivessem por perto". Na noite cerrada, depois de praias fluviais terem sido evacuadas - com momentos de pânico de "gente a buzinar aflita, para fugir" - e das chamas terem atingido algumas habitações, como foi o caso da aldeia de Roda, há quem venha para o meio da estrada ajudar a combater o incêndio com o que tem à mão.

"Está tudo a arder. É sempre assim. Há dois anos ardeu a nossa casa, mas nós somos daqui e daqui não vamos sair", conta Fátima Mateus, habitante de Cardigos, que com o marido e o filho, carregou a carrinha com bidões de água. "É para dar aos bombeiros, para deitar às chamas, para o que for preciso", reforça o marido, Fernando Mateus.

A nenhum passa pela cabeça irem-se embora. "Hoje já vimos casas muito próximas do fogo. Ele está por todo o lado. Isto é um pior do que o que as pessoas veem lá em casa, na televisão", reforça Fátima. Está entre a raiva e o cansaço depois de um dia inteiro a controlar a distância das chamas. "O que nos vale são os bombeiros", frisa.

Pelas estradas que vão dar a Cardigos há vários grupos de bombeiros voluntários, vindos de zonas tão diferentes como Odivelas ou Vila Franca das Naves. São heróis para quem cá mora.

"Todos os anos a miséria é sempre a mesma. O fogo, nós e os bombeiros", diz outro habitante de Cardigos que não quer ser identificado. Veio com o irmão e o sobrinho para a estrada municipal, onde perto da meia noite, altura em que a Proteção Civil fazia o último briefing do dia, se concentrava um dos principais postos de combate aos incêncios, ver o que podia fazer.

Entre Vergão, em Proença-a-Nova, e Colos, em Santarém, quatro grupos, cada um composto por 25 bombeiros, preparam-se para passar a noite a evitar que as chamas entrem em Proença-a-Nova.

"Em Cardigos já ardeu tudo o que tinha para arder. Agora temos medo é de ver para onde vai", conta Américo Nunes. Veio com "toda a água que tinha em casa" e com as bombas de combate que a câmara distribuiu por todos os habitantes para controlar o que acontece com os terrenos de que é dono e para onde o fogo se alastra. "Viemos defender o que é nosso. Esta é a nossa terra. Estamos aqui para a defender."

À frente de Américo e de outros habitantes, três bombeiros vestidos de amarelo - os chamados canarinhos, especialistas no combate aos incêndios - preparam a máquina de arrasto para consolidar o terreno que já ardeu e impedir que as chamas voltem a reacender.

Por agora, a máquina só vai passar por um lado. Pelo outro ainda é cedo. É preciso ter a certeza que o fogo não chega e se chegar, que é contido e não volta a acender.

No posto de comando, o Comandante Luís Belo da Costa mostra-se otimista. No terreno, o cenário é diferente. "Isto é sempre o caos. Mas não vamos embora. Não temos nada. Ou melhor, não temos muito e o que temos, está aqui", diz Américo. Chegam umas chamas à beira da estrada. O caminho até Proença começa a ser denunciado pelas chamas.