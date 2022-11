Fogo de Vila de Rei tem “frente de 25 quilómetros”

Dominados os fogos da Sertã, onde o dia ainda vai ser de muito trabalho, as atenções viram-se para o fogo de Vila de Rei, que tem uma grande frente no concelho de Mação, com a linha de fogo a atingir os 25 quilómetros. Este passou a ser considerado um grande incêndio florestal, que atinge os distritos de Castelo Branco e Santarém.

A intensidade das chamas foi reconhecida pelo comandante Belo Costa da Proteção Civil. Por isso, reforçaram esta frente com “seis aviões e dois helicópteros”, adiantou o responsável. Em terra, quatro máquinas do exército abrem aceiros, mas “o declive e a existência de muitas aldeias” na linha de fogo dificultam o trabalho dos bombeiros. O comandante da Proteção Civil, que tem o comando nacional no local, sublinhou a importância de “proteger aldeias e habitações”.

Apesar do reforço de meios, a situação ainda é muito complicada. Operacionais no terreno destacam que “as frentes de Vila de Rei ainda estão a lavrar com intensidade", repetindo o cenário de 2003. “Só não é tão complicado devido à menor severidade da meteorologia”, destacam os combatentes.

Ainda assim, a noite foi de contenção no concelho da Sertã, onde em Chão da Telha, junto à Estrada Nacional 2, decorrem operações de extinção. Da Fundada, em Vila de Rei, o fogo passou para Mação. “Anda à solta em Robalo, progredindo 17 km do local onde teve início”, destacam os bombeiros. Em Vale da Cova, há “maquinas de rasto a abrir caminhos e concentração de reforços”, para “atacar a cabeça do incêndio com a ajuda dos meios aéreos”.

O laboratório de fogos da Universidade de Trás-os-Montes aponta para uma “situação complicada com perigo meteorológico extremo e instabilidade atmosférica com tendência para aumentar”.

A meteorologia é a grande inimiga dos bombeiros, apesar de o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) antever uma diminuição da intensidade de vento. O perigo de reacendimentos nas frentes já consolidadas “é real” e para a zona foi destacado um helicóptero de coordenação e vigilância.

No local dos fogos estão perto de 1500 bombeiros e um posto de comando centralizado, que funciona na Escola Secundária da Sertã.

Os três incêndios, dois na Sertã e um em Vila de Rei, tiveram início à mesma hora (14h50) deste sábado, facto que levou as autoridades a colocarem no terreno inspetores da PJ. O incêndio provocou ainda nove feridos, entre eles um civil queimado com gravidade e que foi transportado para os hospitais de Lisboa.

Escasso reforço alimentar

Depois de uma noite a combater o incendio e com a promessa de as Forças Armadas sustentarem a alimentação, o primeiro reforço alimentar dos quase 1500 bombeiros que combatem os fogos de Vila de Rei foi uma sandes e uma garrafa de água. “Isto é que é triste depois de horas em combate às chamas e depois entregam uma garrafa de agua e uma mini sande onde está a logística que os homens e as mulheres bombeiros merecem?”, interrogam-se os operacionais, que exibiram as fotos da alimentação nas redes sociais.

A Proteção Civil garante o apoio das Forças Armadas, que “irão fornecer as refeições”, adiantou o comandante Belo Costa no primeiro ponto de situação do dia.

Com falhas logísticas os bombeiros agradecem “a comida da população, que tem distribuído comida para nos mantermos em pé”.

Já ontem os bombeiros de Cernanche do Bonjardim tinham pedido à população a doação de gelo e frutas, que prontamente foi levado aos quarteis.