Incêndios suspeitos na Sertã e Vila de Rei. GNR reforçou dispositivo

Três incêndios ocorreram na mesma área e praticamente à mesma hora este sábado. Dois deles juntaram-se e levaram o inferno das chamas ao Pinhal Interior, com os concelhos da Sertã e de Vila de Rei a serem os mais fustigados.

A coincidência dos alertas de incêndio levantou suspeitas entre autarcas e bombeiros e levou a GNR a reforçar o dispositivo que tem nos concelhos de Vila de Rei e Sertã. A grande preocupação é evitar que as chamas, que já se propagaram ao concelho de Mação, atinjam também Proença-a-Nova.

“Estes incêndios surgiram todos à mesma hora e na mesma zona. É uma coincidência estranha esta continuidade geográfica”, assinalam os bombeiros ao Expresso.

Os registos da Proteção Civil marcam o incêndio de Cernache do Bonjardim com início pouco antes das três da tarde. Na Rolã, também no concelho da Sertã, o alerta surgiu à mesma hora. E em Fundada, no concelho de Vila de Rei, a mesma situação. Os bombeiros, cujo despacho de meios em primeira intervenção obedece a triangulação, enviaram as equipas de combate a incêndios nascentes e, de quartéis vazios, chamaram reforços das regiões vizinhas.

“Suscita-nos preocupação esta sequência temporal, num dia em que as temperaturas subiram e agora que a semana vai ser de muito calor”, confirmou ao Expresso Francisco Lobo, autarca de Proença-a-Nova. A GNR também assinalou a coincidência e reforçou o dispositivo no local.

O tenente-coronel Miranda, do comando de Castelo Branco, não comenta as origens dos incêndios, cujas causas ainda não estão apuradas, mas confirma que “todas as valências da GNR estão no local”. Entre estas estão as equipas que investigam as causas dos incêndios. A Polícia Judiciária também já tem um piquete no Pinhal Interior, onde a situação “ainda é bastante grave”, disse ao Expresso Ricardo Aires, autarca de Vila de Rei.

A junção dos dois fogos que lavram juntos no Pinhal Interior está a gerar apreensão nos operacionais que combatem o gigantesco incêndio. “Brutal” é o desabafo mais ouvido entre os operacionais depois de o incêndio de Vila de Rei ter evoluído para os concelhos de Mação e da Sertã, onde o incêndio de Cernache do Bonjardim também gera preocupação.

Em Vila de Rei, as chamas cercaram a aldeia de Vale da Urra e ameaçam progredir para o concelho de Proença-a-Nova. O autarca considera no entanto que “o problema mais grave é na frente que liga Vila de Rei a Mação”. Francisco Lobo esclareceu ainda que, na Sertã, “o vento amainou e a situação está mais calma”.

Para o local foram enviados reforços dos distritos de Portalegre, Aveiro e Coimbra e mobilizados meios que estavam pré posicionados na Base de Apoio Logístico de Castelo Branco.

Os operacionais confirmaram “a melhoria das condições meteorológicas” e esperam que a noite traga arrefecimento que “facilite a extinção do incêndio”. A Proteção Civil marcou para as primeiras horas de domingo um ponto de situação e esclarecimentos sobre as operações previstas.